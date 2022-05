Logitech: Cuffie da Gaming Wireless in FORTE SCONTO (-39€)

Le Logitech G435 si trovano in offerta su Amazon a 49,90€, lo sconto è del 39% per un risparmio complessivo di oltre 30 euro rispetto al prezzo solito. Si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre per le ottime cuffie wireless da gaming.

Nel mondo degli headset da gioco, Logitech è da sempre un brand leader. Tra i nuovi modelli proposti dal marchio elvetico troviamo le G435 Lightspeed, cuffie over-ear da gaming senza fili e compatibili con PC e console di nuova e precedente generazione. Disponibile in diverse versioni piuttosto colorate, l’ottimo headset di fascia alta offre un’ottima qualità costruttiva, con cuscinetti in memory foam e struttura piuttosto resistente.

Il collegamento con il PC o le console avviene senza il bisogno di alcun filo, basta connettere il piccolo ricevitore wireless ad una delle porte USB del dispositivo e si è subito pronti a giocare.Le cuffie Logitech si ricaricano via cavo USB-C e forniscono un’autonomia più che sufficiente per diversi giorni di utilizzo. Il produttore dichiara fino a 18 ore di riproduzione con una sola carica.

Oggi è il momento perfetto per acquistare le ottime cuffie da gaming wireless Logitech G435 ad un prezzo mai visto prima, in offerta su Amazon a 49,90€. Non manca la spedizione gratuita per i clienti abbonati al servizio Prime, con consegna entro 2 giorni lavorativi e possibilità di reso gratuito entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.