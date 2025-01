Logitech G G435: cuffie wireless da gaming in MAXI sconto (-49%)

Aggiorna la tua strumentazione di gioco con Logitech G G435, delle ottime cuffie wireless da gaming compatibili con PC e console, con Dolby Atmos e microfoni integrati che oggi puoi acquistare su Amazon in offerta a tempo a soli 44,59 euro invece di 87,99. Il prezzo comprende la spedizione Prime.

Logitech G G435: le caratteristiche delle cuffie

Con le Logitech G G435 ti porti a casa delle cuffie wireless da gaming non solo potenti, ma anche universali grazie alla connettività senza fili Lightspeed e Bluetooth a bassa latenza che le rende compatibili con PC, smartphone e console da gioco. L’audio ad alta fedeltà è accuratamente bilanciato grazie al driver da 40mm, mentre la compatibilità con Dolby Atmos e Windows Sonic ti restituirà un coinvolgente surround.

Tutto questo senza rinunciare alla batteria e al comfort: da una parte puoi avere una autonomia che arriva fino a 18 ore, dall’altra delle cuffie pensate per la comodità totale, che pesano soltanto 165 grammi e con cuscinetti auricolari in memory foam per adattarsi alla tua testa.

I doppi microfoni integrati sono un’altra caratteristica da non sottovalutare e che ti aiuteranno a farti sentire forte e chiaro senza la necessità di un braccio microfonico, in modo da guadagnarne in un design “pulito” e ancora più elegante. Il rumore di fondo è eliminato in modo efficace così che compagni di squadra e amici possano sentirti facilmente.

Con le Logitech G G435 fai un vero affare: acquista queste ottime cuffie wireless da gaming a soli 44,59 euro invece di 87,99.