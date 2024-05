Logitech G G502 X Plus: mouse da gaming SUPER in SCONTO su Amazon (-39%)

Logitech G G502 X Plus non è certo un mouse da gaming che bada a troppe sottigliezze: pensato per offrire il massimo delle prestazioni e la migliore ergonomia possibile oggi può essere tuo in sconto a 109 euro invece di 179, con un risparmio del 39% sul prezzo di listino

Logitech G G502 X Plus in sconto: le caratteristiche del mouse

Il Logitech G502 X PLUS è una riedizione di un’icona nel mondo del gaming, con un design rinnovato e tecnologie all’avanguardia. Tra queste citiamo switch LIGHTFORCE, una tecnologia ibrida ottico-meccanica che offre velocità e affidabilità eccezionali, oltre a un azionamento preciso e una risposta nitida.

Inoltre, con il sensore per Gaming HERO 25K, il mouse garantisce una precisione estrema fino al sub-micron, eliminando smoothing, filtraggio e accelerazione per prestazioni elevate su qualsiasi computer.

L’illuminazione LIGHTSYNC RGB personalizzabile offre una vasta gamma di effetti e colori, sincronizzabili con il gioco attivo per un’esperienza visiva coinvolgente. La connettività wireless LIGHTSPEED offre una risposta più veloce del 68% rispetto alla generazione precedente e una maggiore affidabilità, mentre il tasto DPI Shift riprogettato e la rotella di scorrimento a doppia modalità consentono una personalizzazione ottimale e un controllo preciso.

Infine, è compatibile con POWERPLAY, un sistema di ricarica wireless che mantiene il mouse carico durante il gioco. Un mouse pensato per chi cerca prestazioni di alto livello e dal design ineguagliabile: acquistalo adesso a 109 euro invece di 179.