Logitech G Pro TKL: tastiera da gaming meccanica in super sconto (-27%)

Quella che stiamo per presentarti potrebbe essere davvero l’offerta che stavi aspettando. La tastiera da gaming meccanica Logitech G Pro TKL è disponibile su Amazon con uno sconto straordinario del 27%.

Questa è un’opportunità unica per portare a casa una delle tastiere da gaming più avanzate sul mercato a soli 99 euro invece di 134,99.

Logitech G Pro TLK: la tastiera da gaming in offerta

La Logitech G Pro TKL è stata progettata su misura per i professionisti del gaming, in collaborazione con atleti di eSport di livello mondiale. Questo significa che puoi contare su prestazioni, velocità e precisione di altissimo livello, proprio come i migliori giocatori competitivi. Non importa quale sia il tuo gioco preferito, questa tastiera è pronta a offrirti un’esperienza di gioco superiore.

Gli switch clicky GX Blue di livello professionale sono una caratteristica fondamentale di questa tastiera. Questi switch sono progettati per garantire un feedback tattile e uditivo distintivo, con un clic udibile e un feedback di resistenza percepibile. Questo ti permette di avere una pressione dei tasti solida e sicura, in modo da poter eseguire azioni rapide e preciso durante il gioco.

Un altro vantaggio significativo della Logitech G Pro TKL è il suo design compatto ultraportatile. Questa tastiera è stata progettata senza il tastierino numerico, lasciando più spazio per il movimento del mouse. Questo design è perfetto per le sessioni di gioco competitive e per i tornei, dove ogni centimetro di spazio è prezioso. Inoltre, la tastiera è estremamente portatile, ideale da trasportare per partecipare a tornei o eventi di gioco.

L‘illuminazione RGB LIGHTSYNC è un’altra caratteristica che rende questa periferica davvero speciale. Puoi illuminare i tasti e programmare schemi di illuminazione statica direttamente nella memoria integrata della tastiera. Questo è particolarmente utile nei tornei che non permettono l’installazione del software G HUB. L’illuminazione RGB non solo aggiunge un tocco di stile al tuo setup, ma può anche essere personalizzata per corrispondere al tuo stile di gioco.

Non dimentichiamo il cavo rimovibile. Il cavo micro-USB rimovibile è progettato con un design a tre punte, garantendo una connessione sicura e affidabile. Questo è particolarmente utile quando ti sposti o quando vuoi trasportare la tastiera nella tua borsa da viaggio.

In sintesi, se sei un giocatore serio e cerchi una tastiera da gaming meccanica di altissima qualità, la Logitech G Pro TKL è la scelta ideale. E grazie a questa straordinaria offerta su Amazon, puoi averla ad un prezzo eccezionale di soli 99 euro invece di 134,99. Non lasciarti sfuggire questa occasione: acquisisci un vantaggio competitivo con la tastiera che ti offrirà prestazioni, velocità e precisione da campione.

