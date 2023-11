Logitech G213 Prodigy: : un'OCCASIONE da non perdere (-43%)

Se sei un appassionato di gaming, non puoi perdere l’occasione di mettere le mani sulla straordinaria tastiera da gaming Logitech G213 Prodigy, oggi in offerta con uno sconto incredibile del 43% su Amazon. Questa tastiera non solo offre un’esperienza di gioco eccezionale, ma presenta anche caratteristiche uniche che la rendono una scelta vincente. Non perdere questa occasione e acquistala al prezzo speciale di soli 49,90 euro.

Logitech G213 Prodigy: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Una delle caratteristiche più sorprendenti della Logitech G213 Prodigy è l’illuminazione RGB. Con cinque aree di illuminazione RGB separate e una selezione di colori da uno spettro di oltre 16,8 milioni di sfumature, questa tastiera ti permette di personalizzare l’atmosfera del tuo setup gaming secondo i tuoi gusti. Immergiti completamente nel mondo dei giochi con luci vibranti che si adattano al tuo stile.

La resistenza alla prova di schizzi è un altro aspetto che rende la G213 Prodigy una scelta intelligente per i gamer. La tastiera, di dimensioni standard, è dotata di una membrana protettiva che la rende resistente a sporco, briciole e spruzzi d’acqua. Non dovrai più preoccuparti di eventuali incidenti durante le tue intense sessioni di gioco.

I tasti ad alte prestazioni Mech-Dome offrono una risposta tattile superiore, avvicinandosi alle prestazioni delle tastiere meccaniche. Progettati appositamente per soddisfare le esigenze dei gamer, assicurano un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Inoltre, la gaming matrix anti-ghosting garantisce prestazioni ideali anche quando premi simultaneamente più pulsanti, mantenendo sempre il controllo sul campo di battaglia virtuale.

Non solo prestazioni eccezionali, ma la Logitech G213 Prodigy offre anche comodità con i suoi controlli multimediali dedicati. Puoi gestire la tua musica e i video senza interrompere il gioco, grazie ai pratici comandi che consentono di riprodurre, mettere in pausa e silenziare istantaneamente.

Cogli l'opportunità di migliorare la tua esperienza di gioco con la Logitech G213 Prodigy, ora disponibile su Amazon con uno sconto straordinario del 43%.

