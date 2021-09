Logitech G332, cuffie da gaming al 40% di sconto : Offerte Amazon

Le Logitech G332 si trovano in offerta su Amazon a 36,99€, con uno sconto del 40% che corrisponde ad un risparmio effettivo di ben 25 euro.

L'ottimo headset da gaming del brand elvetico offre un ottimo rapporto qualità/prezzo, si connettono a PC e console via cavo jack da 3,5mm e non è necessario alcun software per il corretto funzionamento.

La qualità costruttiva è buona, i cuscinetti e la base imbottita dell'archetto superiore sono rivestiti in eco-pelle e garantiscono un ottimo comfort. Sul retro del padiglione sinistro abbiamo una pratica rotella per regolare il volume.

Disponibili in colorazione nera con dettagli arancioni, le Logitech G332 sono in offerta su Amazon a 36,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi.