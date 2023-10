Logitech G435 LIGHTSPEED: un AFFARE da non perdere (-44%)

Se sei un appassionato di videogiochi, non puoi lasciarti sfuggire l’incredibile offerta del 44% sulle cuffie Logitech G435 LIGHTSPEED, disponibile solo oggi su Amazon. Queste cuffie sono state progettate per offrire un’esperienza di gioco senza pari, grazie alla loro versatilità e alle incredibili caratteristiche che le rendono un prodotto unico nel suo genere. Approfitta subito di questo affare e acquistale al prezzo incredibile di soli 49,00 euro.

Logitech G435 LIGHTSPEED: le scorte a disposizione sono limitate

La Logitech G435 è la prima cuffia al mondo dotata di connettività wireless LIGHTSPEED e Bluetooth a bassa latenza, che ti consente di giocare liberamente su PC, smartphone, Nintendo Switch e dispositivi di gioco PlayStation, senza alcuna limitazione. La sua leggerezza, con un peso di soli 165 g, ti permette di indossarle comodamente per tutto il giorno, senza affaticare le tue orecchie.

La qualità del suono è impeccabile, grazie ai doppi microfoni beamforming integrati che eliminano il bisogno di un braccio microfonico esterno e riducono il rumore di fondo, garantendo una chiarezza vocale straordinaria. Inoltre, l’audio ad alta fedeltà è reso ancora più coinvolgente grazie ai potenti driver da 40 mm e alla compatibilità con Dolby Atmos e Windows Sonic, che ti offrono un’autentica esperienza di suono surround.

Non dovrai preoccuparti di interrompere il gioco per ricaricare le cuffie, grazie alla batteria integrata che offre fino a 18 ore di autonomia. Che tu stia giocando, parlando con gli amici o ascoltando musica, le Logitech G435 LIGHTSPEED ti accompagneranno per tutta la giornata senza problemi.

Queste cuffie sono progettate anche pensando all’ambiente. Il 22% delle parti in plastica è riciclato post-consumo e l’imballaggio in carta proviene da foreste certificate FSC. Inoltre, le Logitech G435 sono certificate CarbonNeutral, dimostrando l’impegno del marchio verso la sostenibilità ambientale.

Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza di gioco completamente nuova con le cuffie Logitech G435 LIGHTSPEED. Approfitta subito dello sconto del 44% su Amazon e scopri il mondo del gaming con comfort, qualità del suono e versatilità senza precedenti. Non perdere altro tempo e falle subito tue al prezzo ridicolo di soli 49,00 euro, prima che le scorte a disposizione si esauriscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.