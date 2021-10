Logitech G935: Cuffie da Gaming RGB in Super Offerta (-69€)

Le Logitech G935 si trovano in offerta su Amazon a 125,99€, con il 35% di sconto e un risparmio effettivo di ben 69 euro rispetto al prezzo solito.

Si tratta di un headset da gaming top di gamma, dotato di microfono integrato, illuminazione RGB e una serie di tasti programmabili. Il modello in offerta oggi è wireless, ad un costo inferiore è disponibile all'acquisto anche la versione cablata.

Costruite interamente in plastica di colore nero, con una serie di LED RGB al seguito, le Logitech G935 sono tra le cuffie da gioco migliori in commercio, ideali per i professionisti del gaming competitivo, che necessitano della massima fedeltà di riproduzione e della totale assenza di latenza.

L'archetto superiore è regolabile e il microfono può essere estratto dall'apposito alloggiamento, i cuscinetti sono ben imbottiti e rivestiti in pelle. Sul retro delle G935 troviamo diversi tasti programmabili tramite software, utili per silenziare l'audio dei compagni di squadra, mutare il microfono e molto altro ancora, mentre in basso troviamo una pratica ghiera per regolare il volume delle cuffie.

Oggi le Logitech G935 sono disponibili in offerta su Amazon a 125,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.