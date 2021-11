Logitech K400 Plus: come avere mouse e tastiera in un unico dispositivo

La Logitech K400 Plus è un dispositivo veramente unico nel suo genere. Ti mette a disposizione due periferiche in un solo prodotto consentendoti di avere non solo tutto a portata di mano ma di risolvere altresì problemi di spazio o necessità legate agli spostamenti. In promozione su Amazon al piccolo prezzo di 25,99€ è praticamente un affare se consideri che te la porti a casa con ben venti euro di sconto.

Le spedizioni? Ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia quindi non fartelo ripetere due volte!

Logitech K400 Plus: come utilizzarla al meglio

Con dimensioni ridotte e super portatili, questa Logitech K400 Plus è una bomba. La infili nello zaino e la hai subito a portata di mano anche perché si connette mediante un semplice micro ricevitore USB ed è subito operativa.

Come già ti ho detto unisce al suo interno sia una classica tastiera che un mouse mediante trackpad. Con quest'ultimo ti muovi all'interno del tuo computer senza incontrare problemi. In più hai anche tre tasti dedicati alla gestione dei contenuti multimediali, i quali possono tornare sempre utili.

Come layout trovi il classico QWERTY italiano che ti consente di digitare con naturalezza e velocità i tuoi testi. In più sono presente tutti e 12 i tasti funzione a cui, però, sono stati abbinati altresì dei comandi rapidi.

Eccezionale? A dir poco dal momento che con delle semplici batterie ti garantisce fino a 18 mesi di utilizzo.

Acquista subito la tua Logitech K400 Plus su Amazon a soli 25,99€. La ordini e la ricevi a casa in quattro e quattr'otto con le spedizioni Prime. Se non sei abbonato opta per le consegne presso i punti di ritiro che sono sempre gratuite in tutta Italia.