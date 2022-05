Logitech K780, tastiera o stand? Multidispositivo e Bluetooth TOP

La tastiera dei tuoi sogni è finalmente scontata e sì, se la vuoi devi agire prima che sia troppo tardi. Il ribasso del 12% ti sta strizzando l’occhio su Amazon quindi non aspettare un singolo secondo in più, questa meraviglia di Logitech te la meriti proprio.

Si tratta della K780 che puoi collegare a qualunque dispositivo, senza problemi. 92,00€ come prezzo finale per un prodotto che utilizzi sempre e comunque.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia grazie ai servizi Prime garantiti.

Logitech K780: la tastiera Bluetooth dei sogni è realtà

Si tratta di un dispositivo completo sotto tutti i punti di vista, questa tastiera Logitech è un vero portento ed ora capisci il perché. Non solo è dotata di tutto ciò di cui hai bisogno per poter passare ore e ore davanti ai display di tua scelta, ma ha finanche una scanalatura integrata quindi funziona allo stesso tempo come stand.

Come mai questa scelta? Beh perché con il Bluetooth integrato la puoi collegare a laptop, computer, smartphone, tablet. Ogni cosa che ti viene in mente è compatibile quindi non farti problemi e non ti porre limiti: non ne esistono.

Ha un layout QWERTY italiano e anche il tastierino numerino. Non mancano all’appello i tasti funzione con tanto di comandi veloci. E li vedi quei tre tasti bianchi? Sono dedicati alla funzione multidispositivo: passi da un dispositivo all’altro nel giro di un tap.

Funziona con due semplici batterie che trovi già in confezione e ti regalano fino a 24 mesi di utilizzo.

Acquista subito la tua tastiera Logitech K780 su Amazon ora che costa così poco, 92,00€ per rendere il tuo lavoro ancora più funzionale. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.