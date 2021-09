Logitech K780: tre tastiere in una, con lo sconto

L'arsenale Logitech di accessori per il computing, ce n'è uno che forse non conoscevi ancora, ma che potrebbe tornarti clamorosamente utile. Si tratta di una tastiera multidispositivo del tutto speciale, con la quale puoi controllare al tempo stesso smartphone, tablet e pc. Non ti servirà acquistare più tastiere o più adattatori: tutto in uno e, oggi in offerta speciale, con lo sconto del 30%.

Tre tastiere in una

Insomma, bastano 72,99 euro ed hai al tempo stesso:

una comoda tastiera per lavorare al pc

una comoda tastiera su cui rispondere ai messaggi WhatsApp

una comoda tastiera per utilizzare un'app sul tablet

Tutto in uno, potendo saltare rapidamente da un device all'altro premendo un semplice tasto (i tre pulsanti di switch sono sui tradizionali numeri 1, 2 e 3 al di sopra dei pulsanti QWERTY).

La tastiera ha inoltre un supporto integrato per smartphone e tablet, che possono essere comodamente appoggiati alla tastiera stessa e tenuti con la giusta inclinazione per una facile interazione.

Alimentata a batterie, connessa tramite Bluetooth. Qualità Logitech, prezzo Amazon.