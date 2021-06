Logitech M171: piccolo mouse wireless a meno di 10€

Sei in cerca di un mouse piccolo e funzionale? Il Logitech M171 è disponibile in offerta su Amazon a soli 9,90€. Il prezzo viene ribassato da uno sconto pari al 27% rendendolo ulteriormente conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Logitech M171: cosa sapere sul mouse wireless

Dalle dimensioni estremamente ridotte, il mouse wireless di Logitech si presenta semplice ed essenziale. Disponibile in colorazione nero, può essere utilizzato su qualsiasi dispositivo si voglia.

Corredato del suo ricevitore USB, il prodotto si collega al dispositivo madre in due secondi e non richiede alcun tipo di installazione. Può essere abbinato a un PC fisso tanto quanto a un laptop o un device MacOS.

La struttura consente una presa comoda ed ergonomica. La mano aderisce perfettamente al dorso del mouse per avere una presa sempre salda. Inoltre è stato sviluppato in modo tale da poter essere definito ambidestro.

Sono presenti i due classici click, destro e sinistro, e una rotellina con cui scorrere pagine web e molto altro ancora rapidamente.

In merito alla sua autonomia possiamo dire che la batteria AA assicura un utilizzo duraturo che varia dai 12 ai 18 mesi complessivi.

Puoi acquistare il mouse wireless Logitech M171 su Amazon a soli 9,90€ in colorazione nera. Ordinalo oggi e ricevilo in sole 48 ore a casa se sei abbonato a Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite per chi risulta idoneo o per chi sceglie l'opzione relativa al ritiro nei punti prestabiliti.