Logitech M220, il mouse wireless SILENZIOSO è in offerta a 12,99 euro (-57%)

Con Logitech M220 ti porti a casa un mouse wireless comodo da usare e che punta tutto sulla discrezione: non solo è ultra compatto, ma anche incredibilmente silenzioso, permettendoti di creare un ambiente di lavoro tranquillo e confortevole. Il prezzo in offerta oggi su Amazon è di 12,99 euro invece di 29,99, grazie ad uno sconto del 57%.

Logitech M220: le caratteristiche del mouse e silenzioso

Il mouse Logitech M220 nasce intorno alla tecnologia Silent Touch che riduce il rumore di oltre il 90% rispetto ai mouse tradizionali: la sensazione di clic viene garantita, ma senza quel rumore tipico che può disturbare negli ambienti più silenzioso, ad esempio se ti ritrovi a lavorare in una biblioteca o preferisci comunque non sentire quel suono.

Il ricevitore USB assicura una connessione wireless affidabile e robusta con una connessione stabile fino a 10 metri: il tracciamento ottico di Logitech, invece, assicura movimenti precisi su quasi tutte le superfici, rendendolo versatile per l’uso quotidiano.

La batteria, inclusa nella confezione, dura a lungo: fino a 18 mesi con un utilizzo quotidiano e normale grazie alla sua progettazione ad alta efficienza energetica. Infatti, il mouse si spegne automaticamente quando non viene utilizzato, contribuendo a risparmiare energia.

Il design del M220 SILENT è ambidestro, ergonomico e confortevole, adatto sia per utenti mancini che destrorsi. Le sue dimensioni compatte lo rendono perfetto per essere portato in borsa, così da averlo sempre pronto con te.

Compatibile con tutti i sistemi operativi, Logitech M220 è un’ottima scelta se stai cercando un mouse wireless compatto, silenzioso e prestazionale. Acquistalo adesso su Amazon a soli 12,99 euro invece di 29,99.