ASUS Dual NVIDIA GeForce RTX 4060 TI al minimo storico su Amazon

Amazon ti offre l’opportunità di fare un bell’aggiornamento al tuo PC con lo sconto al minimo storico per la ASUS Dual Nvidia GeForce RTX 4060 Ti OC Edition che può essere tua a soli 380 euro, il prezzo più basso di sempre. Al checkout puoi selezionare il metodo di pagamento Cofidis per pagarla a rate a tasso zero.

ASUS Dual NVIDIA Geforce RTX 4060 Ti OC Edition: la scheda tecnica

La scheda grafica ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti OC Edition è dotata di 8 GB di memoria GDDR6 a 128-bit e una velocità di trasferimento dati di 18 Gbps tramite l’interfaccia PCIE 4.0: può garantirti prestazioni elevata sfruttando due modalità operative. La modalità OC raggiunge na velocità di boost di 2595 MHz, e la modalità Default, che si attesta a 2565 MHz.

Il mozzo della ventola più piccola migliora il flusso d’aria attraverso l’array di raffreddamento, mentre i cuscinetti a doppia sfera delle ventole garantiscono una durata fino al doppio rispetto ai cuscinetti a manicotto tradizionali.

Con un design a 2.5 slot, che aumenta a compatibilità con varie configurazioni di costruzione, la scheda riesce quindi a mantenere incredibili capacità di raffreddamento, per merito anche della staffa in acciaio inossidabile che aggiunge resistenza e durevolezza.

La tecnologia 0dB permette di giocare in relativo silenzio durante i carichi leggeri, migliorando così l’esperienza di gioco, mentre il software GPU Tweak III ti dà una ottimizzazione intuitiva delle prestazioni, con controlli termici avanzati e strumenti di monitoraggio del sistema.

Se cerchi dunque una scheda ad alte prestazioni e affidabilità per gaming e altre attività, è la scelta giusta da fare: ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti OC Edition è tua al minimo storico di 380 euro su Amazon.