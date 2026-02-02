Logitech M240: mouse wireless silenzioso da portare con te (15€)

Logitech M240 è il mouse wireless ideale: piccolo, portatile e senza fili. Con il suo design lo utilizzi sia con mano destra che con mano sinistra e, con la sua autonomia, hai 18 mesi di utilizzo a completa disposizione. Si abbina a qualsiasi sistema operativo e lo acquisti a prezzo irrisorio. Grazie allo sconto del 52% su Amazon,lo porti a casa a soli 14,53€, ma fai presto: il prezzo potrebbe tornare al suo massimo.

Mouse wireless Logitech: il modello M240 è perfetto

Con dimensioni compatte, il Logitech M240 è il mouse wireless da utilizzare sia a casa che in giro. Lo puoi abbinare al tuo laptop, ad esempio, e portarlo con te visto che occupa poco spazio all’interno della borsa. Si abbina solo a Windows? Ovviamente no: è compatibile con Mac OS, Chrome OS e altri sistemi operativi per essere sempre sul pezzo. Semplice nel design, questa periferica elimina i cavi dalla scrivania e rende le ore davanti allo schermo ancora più semplici.

Qual è il suo punto forte? Oltre a un design che rende l’utilizzo ideale sia con mano destra che con mano sinistra, il mouse è silenzioso e non emette neanche il più piccolo rumore. Clicca a destra e sinistra senza mai essere di troppo nella stanza!

Logitech M240: i segreti di questa perferica

Le caratteristiche principali del mouse Logitech sono:

design ambidestro ,

, rotellina di scorrimento fluida;

clic silenziosi ;

; lettura del movimento su qualsiasi superficie con DPI per utilizzo fluido ;

; batteria con 18 mesi di autonomia.

Come si connette ai tuoi dispositivi? Nel giro di pochissimi secondi sfruttando la connessione Bluetooth che offre connettività stabile, a bassa latenza e sempre sul pezzo. Con sistema Pair & Play, connettilo ed è sempre disponibile.

Lo sconto su Amazon

Grazie al ribasso del 52% disponibile su Amazon, il Logitech M240 è il perfetto mouse wireless di cui non fare a meno. Compralo a soli 14,53€ mettendolo subito in carrello.