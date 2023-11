Logitech MK270: bundle mouse + tastiera a soli 24€ su Amazon

Non è sempre semplice scegliere la tastiera e il mouse ideali per il proprio PC desktop. Sono degli accessori fondamentali per numerose attività e la scelta non è mai semplice. Se siete alla ricerca di ottime periferiche senza troppi fronzoli o caratteristiche di alto livello che fanno innalzare i prezzi, allora siete nel posto giusto perché vogliamo parlarvi di un’interessante bundle in offerta su Amazon del noto marchio Logitech. In particolare ci riferiamo alla combo mouse più tastiera Logitech MK270 il cui prezzo scende a quota 24 euro. Si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre frutto di uno sconto incredibile del 50%.

Logitech MK270 COMBO in super offerta su Amazon

MK270 combina una digitazione familiare, la libertà del wireless e la lunga durata della batteria e solo per queste qualità non stupisce che questo sia il bundle più venduto al mondo. La tastiera wireless full-size è dotata di un design resistente al rovesciamento di liquidi, tasti durevoli e robusti piedini di inclinazione con altezza regolabile. La durata delle batterie di 36 mesi per la tastiera e di 12 mesi per il mouse, insieme agli interruttori on/off, vi permetteranno di utilizzare MK270 per mesi senza dover cambiare le batterie.

Questa combo dispone di 8 tasti multimediali a scelta rapida per l’accesso immediato a Internet, e-mail, play/pausa e volume, in modo da poter gestire con facilità i vostri siti preferiti. Il mouse wireless compatto è ugualmente confortevole per mancini e destrorsi e il controllo fluido del cursore permette una facile navigazione su quasi tutte le superfici. Infine grande comfort grazie ai tasti concavi, ai poggiapolsi, al mouse di dimensioni standard con impugnature in gomma morbida e ai tasti rapidi personalizzabili.

Cosa state aspettando? L’incredibile bundle Logitech MK270 COMBO può essere vostro al prezzo di soli 24 euro e così potrete portarvi a casa due delle migliori periferiche economiche per PC desktop presenti sul mercato con uno sconto del 57%. Tenete anche in considerazione che le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.