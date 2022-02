Logitech MX Anywhere 2S: FORTE SCONTO di ben 33 euro

Il Logitech MX Anywhere 2S si trova in offerta su Amazon a 59,99€, con uno sconto del 35% che porta il mouse ad uno dei prezzi più bassi di sempre, con oltre 30 euro di risparmio.

L’ultimo modello della serie MX Anywhere è una delle migliori soluzioni wireless in commercio. Il design simmetrico risulta comodo ed ergonomico sia per destrorsi che per mancini, i 2 tasti laterali sono programmabili tramite l’apposito software per PC e Mac, al quale ci si connette tramite bluetooth o grazie all’apposito ricevitore USB Unifying. La connessione a 2.4GHz e stabile ad ha una portata di diversi metri.

MX Anywhere 2S monta un sensore Darkfield da 4.000 DPI, in grado di funzionare alla perfezione su tutte le superfici, una caratteristica che conferisce una gran versatilità alla periferica. Come sugli altri modelli Logitech MX, anche questo modello è dotato di rotella a scorrimento infinito, che permette di scorrere pagine web e documenti con un solo movimento del dito.

Oggi il mouse Logitech MX Anywhere 2S è disponibile in forte sconto su Amazon, in offerta a 59,99€. Il prodotto è compatibile con la spedizione Prime senza alcun costo aggiuntivo, con consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi.