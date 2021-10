Logitech MX Anywhere 3: il mouse wireless compatto che cercavi

Un bel mouse wireless ti permette di muoverti con agilità sulla tua scrivania senza avere cavi che stanno in mezzo ai piedi. Puntare a un ottimo dispositivo è il minimo e per questo ti faccio sapere che su Amazon è in promozione il Logitech MX Anywhere 3 a soli 70,05€.

Compatibile con tutti i sistemi è veramente pazzesco. Le spedizioni, inoltre, sono gratuite e veloci quindi non fartelo scappare.

Logitech MX Anywhere 3: tutto ciò che devi sapere

Con un'estetica compatta e semplice, il Logitech MX Anywhere 3 è un mouse che ti mette a disposizione qualunque cosa di cui tu sei in cerca. Utilissimo sia per un utilizzo tipico che più avanzato del computer, lo abbini praticamente al dispositivo che vuoi e non ti fai più problemi.

Lo colleghi al tuo dispositivo mediante il micro ricevitore USB o attraverso Bluetooth ed il gioco è fatto. E' compatibile con Windows, Linux, MacOS, Chrome OS e anche con iPadOS quindi non hai limiti.

Ha sette pulsanti in totale che puoi personalizzare come meglio credi, due di questi li attivi mediante il pollice dunque fai attenzione perché è perfetto per te solo se utilizzi la mano destra. Con il sensore integrato non hai problemi su alcuna superficie e in più hai un valore DPI massimo prefissato a 4000.

Non ha bisogno di alcuna batteria dato che si ricarica. Collegandolo e completando un singolo ciclo hai un'autonomia che si aggira attorno ai 70 giorni.

Non perdere questa occasione e acquista subito il tuo Logitech Anywhere 3 su Amazon a soli 70,05€. Lo ordini e lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno e senza costi aggiuntivi.