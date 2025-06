Logitech MX Anywhere 3S è al minimo storico, segno del destino: fallo tuo

Logitech MX Anywhere 3S è un mouse wireless ideale per ogni esigenza. Vuoi eliminare i cavi dalla scrivania? Vuoi dei pulsanti aggiuntivi e programmabili? Utilizzi più dispositivi alla volta e vuoi provare l’ebrezza della connettività multi? Tutte richieste che vengono esaudite e ben oltre. Questa periferica è di qualità eccezionale e non per nulla una delle più acquistate. Approfitta del minimo storico su Amazon e con uno sconto del 19% mettilo nel carrello a soli 49,99 euro. Praticamente è già tuo.

Design molto semplice ma vincente visto che offre un’ergonomia avanzata con cui poter passare ore e ore davanti allo schermo. Logitech MX Anywhere 3S elimina ogni disordine sulla scrivania offrendoti un mouse wireless e che si connette ai tuoi dispositivi sfruttando il Bluetooth (o il micro ricevitore Logitech che però devi acquistare a parte). L’autonomia non è un azzardo considerato che una sola ricarica ti offre 70 giorni di autonomia. E se poi aggiungi che è compatibile con qualsiasi sistema operativo ed è anche multi, i dubbi vengono dissipati all’istante.

Utilizzalo per lavorare e per navigare nel tuo computer con comodità e con tasti personalizzabili attraverso il software. Hai i classici click destro e sinistro a tua occorrenza così come la rotellina di scorrimento che offre una velocità spaziale con 1000 righe al secondo per rendere anche i documenti e le pagine web dei luoghi virtuali a tua completa disposizione. Sai, è anche silenzioso per non dare fastidio se ti trovi in stanza con altre persone o se lavori e studi a contatto con altri colleghi. I DPI raggiungono un livello massimo di 8K – sono anche questi personalizzabili – e rendono l’utilizzo tanto naturale quanto fluido.

Stai ancora aspettando? Non perdere un minuto in più e approfitta del minimo storico su Amazon per acquistare il tuo Logitech MX Anywhere 3S a 49,99 euro invece di 69,99 euro.