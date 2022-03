Logitech MX Keys Mini: PREZZO BOMBA per pochi fortunati

Logitech MX Keys Mini si trova in offerta su Amazon a 59,99€, un prezzo incredibile con uno sconto del 9% e un ulteriore coupon del 20%. Il prezzo cala di oltre 30 euro rispetto al listino ufficiale, si tratta della versione in colorazione rosa.

La tastiera compatta del brand elvetico è perfetta per chi cerca una periferica top di gamma, ma non intende rinunciare ad un formato compatto. MX Keys Mini ricalca le orme della sorella maggiore MX Keys, una delle tastiere wireless più vendute e apprezzate al mondo. Anche il nuovo modello è dotato di connessione multidispositivo, tramite bluetooth e tramite l’apposito ricevitore USB a 2.4 GHz.

Non solo Windows e Mac, questa tastiera è compatibile anche con smartphone e tablet Android e con gli iPad di ultima generazione. Basta un tasto per passare da un dispositivo all’altro e gestire al meglio il proprio flusso di lavoro. La MX Keys Mini non può mancare sulla scrivania di un vero professionista, che cerca una periferica affidabile e dal design elegante e compatto.

Arriva un tasto dedicato alle emoji e uno che attiva la dettatura vocale, funzione interessante che consente di inserire il testo sfruttando la voce. Inoltre, è possibile connettere la tastiera a 3 dispositivi in contemporanea, per poi passare rapidamente da uno all’altro tramite i 3 tasti in altro a sinistra.

Il produttore dichiara che il nuovo modello offre la stessa autonomia della prima versione, fino a 10 giorni con retroilluminazione sempre attiva e fino a ben 5 mesi con i LED spenti.

Oggi la Logitech MX Keys Mini è disponibile in offerta su Amazon a 59,99€, applicando il coupon del 20%. Basta selezionare la casella apposita ed aggiungere il prodotto al carrello, la spedizione è gratuita per i clienti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.