Logitech MX Keys: LA TASTIERA DEFINITIVA a prezzo imbattibile

Una volta che avrete trascorso qualche ora con Logitech MX Keys, non tornerete più indietro. Non una tastiera, ma LA TASTIERA per chi quotidianamente deve fare i conti con lunghe sessioni di lavoro alla scrivania. Oggi è proposta in offerta lampo su Amazon con uno sconto del 31% sul prezzo di listino: lasciarsi sfuggire l'occasione sarebbe da folli.

L'offerta del giorno su Amazon: Logitech MX Keys

Supporta la connessione a tre dispositivi differenti (si passa dall'uno all'altro attraverso i pulsanti dedicati), la corsa dei tasti è studiata in modo da garantire un'esperienza perfetta in termini di comfort, comunica con il computer o il device associato tramite Bluetooth o dongle USB (fornito in dotazione) e la batteria interna assicura settimane di autonomia con una sola ricarica, da eseguire in modo rapido tramite cavo USB-C. Elencare qui tutti i punti di forza non è il caso: per l'elenco completo rimandiamo alla scheda del prodotto.

Grazie al sistema di retroilluminazione non c'è alcun problema nemmeno in ambienti bui. Tutto questo al prezzo di soli 78,99 euro invece di 114,99 euro come da listino. L'unico compromesso da accettare è l'attesa: Amazon indica la spedizione entro uno-due mesi. Il risparmio rende comunque l'opportunità ghiotta per chi desidera allestire una postazione di lavoro di alto livello.

Per chi lo desidera, è in sconto anche la versione ottimizzata per Mac, sempre con layout italiano, al prezzo di soli 83,98 euro.