Il laptop Teclast F15 oggi su Amazon a un prezzo strepitoso

Ideale per la produttività, Teclast F15 si presenta come un laptop elegante con un grande schermo circondato da bordi sottili. A renderlo ancora più interessante è lo sconto del 21% sul prezzo di listino grazie all'offerta lampo di oggi proposta da Amazon.

Teclast F15: il laptop è in offerta lampo su Amazon

Diamo uno sguardo alle più importanti specifiche tecniche integrate: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Celeron N4100, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per lo storage, tastiera retroilluminata, ampio touchpad, webcam con microfono integrato, altoparlanti, WiFi, Bluetooth e una gamma completa di porte per la connettività. Per tutti gli altri dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato sul laptop Teclast F15 è Windows 10 con licenza originale e ufficiale. Oggi è possibile acquistarlo al prezzo di 339,98 euro invece di 429,99 euro come da listino. Trattandosi di un'offerta lampo, il consiglio per gli interessati è ovviamente quello di non perdere tempo, poiché rimarrà disponibile solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione.