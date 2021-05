Mini PC Intel 4/64GB 2 monitor a meno di 110 euro

Se siete alla ricerca di un buon mini PC, ma volete spendere il meno possibile, abbiamo la soluzione per voi. Stiamo parlando del BMax B1, un piccolo computer dalla discreta espandibilità, oggi ad un prezzo mai visto prima su Amazon.

Mini PC BMax B1: caratteristiche tecniche

Partiamo subito dal cuore del PC ovvero un Intel Celeron 3060, una CPU da 2 core e 2 thread per una frequenza massima 2,4GHz. Questa è affiancata da 4GB di memoria e 64GB per l’archiviazione eMMC. Molto interessante la possibilità di espandere la memoria di massa con un SSD M.2 2280 fino ad 1TB. Nella parte inferiore, infatti, è presente un piccolo vano che permette di accedere allo slot, ed installare il disco più congeniale alle nostre esigenze. Non si tratta quindi di un campione dal punto di vista prestazionale, parliamo di una configurazione senza troppe pretese. Tuttavia se l’obbiettivo è seguire le lezioni in DAD piuttosto che elaborare documenti con il pacchetto Office, o godere di qualche contenuto multimediale su Netflix o Prime Video, il B1 offre un hardware più che sufficiente a svolgere il tutto in maniera fluida.

Dal punto di vista delle connessioni BMax non ha trascurato assolutamente nulla. Le porte USB sono quattro, di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Non avremo problemi quindi a trasferire rapidamente i file su periferiche di archiviazione esterne, o espandere la memoria con dischi portatili o pen drive. Due le uscite audio/video, una HDMI e l’altra VGA, che permettono di collegare contemporaneamente due monitor, con una risoluzione massima di 4K. Presente naturalmente la porta RJ45 Gigabit LAN così come il jack combinato da 3,5mm per cuffie/altoparlanti e microfono. Chiudono la dotazione le connessioni wireless che prevedono Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il BMax B1 è acquistabile su Amazon a soli 109,99 euro con uno sconto di ben 40 euro sul prezzo di listino.