Logitech MX Vertical mouse a metà prezzo su Amazon

Per la settimana del Black Friday, oggi Amazon propone uno dei migliori mouse per la produttività, ad un prezzo incredibile. Stiamo parlando del Logitech MX Vertical, un mouse verticale perfetto per il lavoro, con un design pensato per ridurre l’affaticamento e mantenere la corretta posizione del polso.

Logitech MX Vertical: caratteristiche tecniche

Come è possibile notare al primo sguardo, il mouse ha un design estremamente particolare. L’ergonomia è stata sviluppata sulla base di numerose ricerche e test che hanno determinato l’inclinazione (pari a 57 gradi) e la forma del mouse. Questo permette di ridurre drasticamente la stanchezza durante l’utilizzo ed il rischio di problemi al polso tipici dei mouse tradizionali.

Naturalmente i vantaggi dell’MX Vertical di Logitech non si limitano esclusivamente al form factor. Innanzitutto il mouse è compatibile con tutti i sistemi operativi desktop, incluso iPadOS. Offre inoltre ben tre diverse modalità di collegamento al PC: Bluetooth, cavo e wireless grazie al ricevitore Unifying esclusivo di Logitech. Il dispositivo offre inoltre una batteria integrata in grado di garantire fino a 4 mesi di utilizzo con una sola ricarica, mentre la funzione di ricarica rapida fornisce 3 ore di autonomia in un solo minuto di ricarica. La ricarica avviene tramite cavo USB Type-C incluso in confezione.

Non manca inoltre un tasto dedicato alla risoluzione, personalizzabile su diversi livelli grazie al sensore da 4000 dpi, attraverso il software dedicato. Nell’area preposta al pollice invece, sono presenti due tasti aggiuntivi personalizzabili per le scorciatoie. Nella parte inferiore infine, è presente un piccolo tasto che permette di passare da un dispositivo all’altro con un semplice clic, grazie all’associazione simultanea con più apparecchi. Si tratta quindi di uno strumento perfetto dedicato a chi per lavoro, o anche per lo studio, utilizza intensamente il mouse. Al prezzo di soli 59,99 euro su Amazon, con uno sconto ulteriore di 20 euro per il Black Friday, e ben 55 euro in meno rispetto al prezzo di listino, è senza dubbio un affare.