Mouse Verticale Wireless a soli 19€ su Amazon: PREZZO da SOGNO

Aumenta la tua produttività e rendi più comodo il tuo lavoro grazie al Mouse Verticale Wireless Bluestork. Comodissimo, oggi lo acquisti su Amazon in offerta speciale a un prezzo da sogno. Ti consigliamo di aggiungerlo subito al carrello e confermare l’ordine il prima possibile perché sta andando a ruba. Confermalo adesso a soli 19,99 euro, invece di 24,99 euro. Si tratta di un’occasione unica!

Super ergonomico, questo mouse è in grado di migliorare in un attimo e fin dal primo utilizzo la tua produttività e il tuo comfort. Si tratta di un gioiellino dal quale difficilmente tornerai indietro. La mano assume una posizione naturale e comoda, in grado di sostenere molte ore e lunghe sessioni di lavoro. Il sensore ottico è preciso e veloce, in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti.

Facile da impugnare, riduce l’affaticamento della mano, del polso e la tensione muscolare. È stato realizzato per adattarsi a diverse dimensioni delle mani e, grazie alla tecnologia Wireless a 2.4 GHz, assicura una connessione stabile e precisa entro un raggio di 10 metri. La batteria ricaricabile integrata assicura un’ampia autonomia. Insomma, è davvero uno spettacolo da avere assolutamente.

Il Mouse Verticale Wireless Bluestork è super compatibile e non ha bisogno di software o driver per funzionare. Lo connetti al tuo computer, laptop o desktop con Windows, macOS o Linux. Grazie ai DPI regolabili, da 800 a 2400 ottieni un utilizzo versatile e personalizzato in base alle tue esigenze. Acquistalo in offerta a soli 19,99 euro, invece di 24,99 euro. Lo trovi solo su Amazon!