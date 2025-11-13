 Mouse Gaming GXTrust 1108W Vylax: PRECISIONE e POTENZA a 14€ su Amazon
Vivi ogni gioco da vero pro con il Mouse Gaming GXTrust 1108W Vylax che assicura precisione e potenza a un prezzo super basso su Amazon.
Tecnologia PC Hardware
Amazon ha confezionato un’offerta a tempo davvero incredibile e super vantaggiosa. Sarebbe un vero peccato farsela scappare proprio adesso. Vivi ogni gioco da vero pro grazie al fantastico Mouse Gaming GXTrust 1108W Vylax. Oggi, questo gioiellino è in offerta a tempo a un prezzo davvero bassissimo. Acquistalo adesso a soli 14,89 euro! Si tratta di un vero e proprio regalo per le tue lunghe sessioni in gameplay.

Acquista ora il Mouse GXTrust 1108W Vylax

La sua forma ergonomica è stata studiata e realizzata valutando attentamente quello che i più grandi gamer cercano da un mouse. Dotato di illuminazione LED, questo gioiellino è anche bello da vedere e subito a portata di mano anche all’interno di una stanza buia mentre il gioco raggiunge ritmi incredibilmente elevati e anche ogni millesimo di secondo fa la differenza sul risultato della partita. Insomma, un vero e proprio compagno inseparabile.

14,8919,99€-26%
Vedi l’offerta

Senza filo, questo mouse wireless ricaricabile garantisce movimenti comodi e ampi, senza cavi che disturbano. La batteria assicura fino a 80 ore di autonomia totali con una sola carica e se si scarica puoi usarlo anche quando è in carica. Nondimeno, la precisione è impeccabile. La connessione al tuo dispositivo è perfetta e stabile. Ogni risposta ai tuoi comandi è immediata. Quindi non dovrai preoccuparti dei ritardi, soprattutto mentre giochi online e in multiplayer.

Acquista ora il Mouse GXTrust 1108W Vylax

Dotato di 6 pulsanti, assicura un gameplay personalizzato davvero eccezionale. Il ricevitore wireless USB è riponibile, quindi non rischi di perderlo. Inoltre, puoi regolare facilmente i DPI da 800 a 4800 semplicemente premendo un pulsante. Cosa stai aspettando? Acquista ora il Mouse Gaming GXTrust 1108W Vylax a soli 14,98 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 nov 2025

Osvaldo Lasperini
13 nov 2025
