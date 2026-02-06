Logitech Pebble 2 è il mouse ideale se ti sposti: a soli 19€ su Amazon

Logitech Pebble 2 è un mouse wireless e compatto: con design semplice e ambidestro, è ideale da abbinare al tuo computer, ma soprattutto al tuo portatile. Grazie al peso piccolo e alle sue dimensioni ottimizzate, lo porti sempre con te senza preoccuparti di dove metterlo. Anche il prezzo è d’eccezione grazie allo sconto del 36%su Amazon: compralo subito a 19,90€ in una delle tre colorazioni disponibili.

Mouse wireless Logitech: il modello più desiderato di sempre

Il Logitech Pebble 2 è uno dei mouse più ambiti di sempre. Come mai? Tutte le caratteristiche che ti ho citato sono importanti, tuttavia è la sua perfezione che lo rende un colosso. Nonostante sia semplicissimo e offra funzioni base, nella vita quotidiana è quella periferica che ti fa ottimizzare le ore davanti allo schermo. Lo puoi acquistare in una delle tre colorazioni disponibili e farci affidamento sempre.

Come si connette ai tuoi dispositivi? Il mouse è dotato di connessione Bluetooth ed è multipoint. Ciò significa che puoi connetterlo a tre prodotti in contemporanea e passare da uno all’altro in modo semplicissimo. In aggiunta a questo, il prodotto è compatibile con tutti i sistemi operativi (Windows, Chrome OS, iPad OS, Android, Mac OS) e così via.

I vantaggi di Logitech Pebble 2

Dunque, già da quel che ti ho detto, Logitech Pebble 2 è un mouse più che ottimo. Per offrirti una visione più completa, le sue caratteristiche principali sono:

Design slim ambidestro ed ergonomico;

ed ergonomico; peso leggero e facilità di trasporto;

tasto aggiuntivo centrale da poter personalizzare con software Logi Options+;

da poter personalizzare con software Logi Options+; clic silenziosi;

batteria inclusa con una durata di 2 anni;

spegnimento automatico dopo un tot. di tempo di inutilizzo.

Prezzo da pausa su Amazon con l’offerta

Il ribasso del 36% è un vantaggio da non farti scappare. Se vuoi acquistare il tuo mouse Logitech Pebble 2, è questo il momento: collegati su Amazon e aggiungilo in carrello a soli 19,90€ subito.