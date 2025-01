Logitech Pebble 2, il mouse wireless con Silent Touch (-33%)

Un mouse wireless da usare su qualunque dispositivo e senza fare rumore. Il magico Logitech Pebble 2 è il dispositivo eccezionale da portare sempre con te grazie alle dimensioni compatte che non sacrificano l’ergonomia. Con Easy Switch a disposizione, è davvero quello imbattibile. Non te lo perdere ora che è in promozione su Amazon con uno sconto del 33%, il prezzo scende ad appena 20,90€: portalo a casa aggiungendolo al tuo carrello.

Logitech Pebble 2, il mouse wireless da avere in tasca

Lo colleghi a qualunque dispositivo e lo usi nel quotidiano senza privarti di una singola funzione. Logitech Pebble 2 è forse uno dei mouse wireless più famosi al mondo e beh, dietro alla sua nomea c’è un motivo. Attraverso il Bluetooth non hai limiti di connessione, come ti ho già detto. Tutti i sistemi operativi sono supportati tra cui Windows, MacOS ma anche iPadOS e Android. Inoltre questo modello è stato migliorato ed ora è anche multidispositivo per collegarlo a 3 prodotti differenti e passare da uno all’altro senza difficoltà.

Click silenziosi e rotellina di scorrimento che puoi personalizzare con il software di Logitech. Puoi abbinare diverse scelte rapide per rendere l’utilizzo maggiormente scorrevole, ad esempio imposta qualche funzione su WhatsApp o Spotify per avere quello di cui hai bisogno a portata di click.

Altra nota positiva del Pebble è la sua autonomia. Con una semplice batteria al suo interno ti offre fino a 2 anni di utilizzo e non rischi di consumarla a vuota visto che è integrato lo spegnimento automatico. Nel momento in cui il mouse rileva che non è in utilizzo, dopo un tot di minuti, si chiude per salvaguardare la carica.

Cosa aspetti? A soli 20,90€ su Amazon, il magico Logitech Pebble 2 è disponibile per essere aggiunto subito al carrello. Completa l’acquisto e approfitta dello sconto del 33%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.