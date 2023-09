Logitech Pebble 2: mouse e tastiera in plastica riciclata

Logitech ha annunciato la nuova combo Pebble 2 con mouse e tastiera Bluetooth. Il produttore svizzero ha introdotto miglioramenti per la produttività, ma soprattutto in termini di sostenibilità ambientale con l’uso di plastica riciclata. Gli utenti possono acquistare la versione per Windows e Mac. I due dispositivi sono in vendita anche separatamente.

Logitech Pebble 2: sostenibilità e personalizzazione

Il combo Logitech Pebble 2 è composto da Pebble Mouse 2 M350s e Pebble Keys 2 K380s. I dispositivi sono disponibili in cinque colori: Tonal Graphite, Tonal White, Tonal Rose, Tonal Sand e Tonal Blue. Il mouse è stato realizzato con il 58% di plastica riciclata, mentre la tastiera con il 49%.

Il mouse ha tre pulsanti (clic sinistro/destro e scroller centrale con clic), sensore ottico ad alta previsione (400-4000 DPI) e pulsante di spegnimento. La connessione avviene tramite Bluetooth Low Energy o ricevitore USB Logi Bolt (incluso). Per l’alimentazione occorrono due batterie AA. Dimensioni e peso sono 106,7×58,7×26,62 millimetri e 76 grammi (con batterie).

La tastiera ha dimensioni piuttosto ridotte (124x279x16 millimetri) per essere facilmente trasportabile (il peso è 415 grammi con due batterie AAA), quindi non ha un tastierino numerico separato. Ci sono però diversi tasti speciali, tra cui mostra desktop, aumento/diminuzione luminosità, dettatura vocale, menu emoji, acquisizione schermo e aumento/diminuzione/disattivazione volume.

Entrambi i dispositivi supportano la personalizzazione di pulsanti e tasti tramite il software Logi Options+ per Windows e Mac. Essendo periferiche Bluetooth possono essere utilizzate anche con Linux, Android, iOS, iPadOS e ChromeOS. Il combo Pebble 2 è in vendita a 79,99 euro. I prezzi di mouse e tastiera sono 30,99 e 58,99 euro, rispettivamente.