Logitech Pebble 2 + tastiera K380 per una COMBO dal prezzo SBRICIOLATO

Metti sulla tua scrivania non uno ma due prodotti Logitech che urlano qualità e ti garantiscono un’esperienza senza eccezioni. Se vuoi sia un mouse che una tastiera wireless allora Logitech Pebble 2 e la K380 fanno proprio al caso tuo. Uniti in questa combo, rivoluzionano le tue ore davanti a uno schermo.

Logitech Pebble 2 e tastiera K380 per un duo che stupisce

Da sempre queste due periferiche vengono acquistate in coppia quindi Logitech ha pensato bene di unirle in una combo così da permetterti di avere il meglio a prezzo ancora più conveniente. Con lo sconto in corso? Stiamo parlando di affari.

Ma veniamo al dunque, questi prodotti hanno layout QWERTY italiano e si collegano ai tuoi dispositivi via Bluetooth. Naturalmente sono compatibili sia con Windows che MacOS ma anche con Android, iPadOS e così via.

Tornando a noi, il Logitech Pebble 2 è il mouse più silenzioso sulla faccia della terra. Pratico, leggero e con design ergonomico per farti avere tutto a portata di dito. Tre tasti classici e multidispositivo per gestire più prodotti con un click.

La tastiera K380 è anche le multidispositivo. Hai a disposizione 3 tasti di switch per passare da uno all’altro dispositivo con un tocco oltre ad una fila di tasti funzione per poter gestire le altre impostazioni in totale semplicità. Completa di tutto, ha i tasti tondi che ti sembreranno strani ma che poi non abbandonerai più.

Per quanto riguarda le autonomie, hai a disposizione 36 mesi per la tastiera e 24 mesi per il mouse. Chw altro dirti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.