Logitech POP Keys: la nuova tastiera meccanica è già su Amazon

Logitech POP Keys è la nuova tastiera meccanica wireless del produttore elvetico, annunciata poco fa tramite un comunicato stampa. È già disponibile su Amazon a 99,99€, scegliendo tra le 3 colorazioni disponibili, o in bundle con il nuovo POP mouse a 140€.

Link all'acquisto – Logitech POP Keys a 99,99€

La periferica fa del design il proprio cavallo di battaglia, richiamando l'apetto di una vecchia macchina da scrivere, con tasti meccanici e rotondi. La tastiera è completamente wireless, si connette a PC, Mac e dispositivi mobili tramite bluetooth o con l'apposito ricevitore USB e si ricarica tramite un classico cavo USB-C fornito in confezione.

È lecito pensare che si tratti di un semplice restyling della top di gamma MX Keys, proposta in una veste colorata per strizzare l'occhio ai giovani e agli appassionati di tastiere meccaniche. Il formato compatto non lascia spazio al tastierino numerico, ma include molti tasti funzione per il controllo multimediale e per passare da un dispositivo all'altro. Infatti, come succede con la serie MX, anche la POP Keys è in grado di connettersi a ben 3 dispositivi in contemporanea, passando rapidamente da uno all'altro con 3 tasti appositi.

La vera particolarità della POP Keys è la presenza di una serie di tasti dedicati alle emoji, personalizzabili via software. In confezione troviamo alcuni tasti di ricambio, per configurare la tastiera in base alle emoji più apprezzate ed utilizzate.

La Logitech POP Keys è disponibile su Amazon a 99,99€, con disponibilità immediata e consegna Prime entro 1-2 giorni lavorativi.