Logitech POP Keys: la tastiera è in forte sconto

Dona un tocco di colore alla scrivania con Logitech POP Keys: in questo momento la tastiera meccanica wireless si trova al prezzo minimo storico su Amazon. Puoi scegliere tra quella con layout italiano oppure, se desideri risparmiare ancor di più, puoi optare per quello tedesco (QWERTZ).

Non la solita tastiera: l’offerta Amazon su Logitech POP Keys

Compatibile con Windows e macOS, è alimentata da due batterie AAA con autonomia stimata in 36 mesi. Sul lato destro sono presenti quattro pulsanti emoji intercambiabili. Si connette a un massimo di tre dispositivi con la possibilità di passare dall’uno all’altro in modo istantaneo. Per tutti gli altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare la tastiera meccanica wireless Logitech POP Key nella colorazione Blast (giallo e nero) al prezzo di soli 68,93 euro con un risparmio notevole rispetto al listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se la ordini subito, domani sarà sulla tua scrivania.

Lo sconto massimo è per il layout tedesco, ma come scritto in apertura la buona notizia è che si trova in offerta anche la versione italiana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.