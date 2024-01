Logitech POP Mouse: esci dal coro con soli 26€

Il Logitech POP Mouse è un dispositivo sicuramente eccentrico che si differenzia dalla massa. Grazie alla tecnologia Wireless e alle Emoji personalizzabili, è perfetto per lavorare e divertirti a casa e in mobilità. I colori vivaci lo rendono un mouse di carattere che non passa inosservato. Esci dal coro! Acquistalo a soli 26,99 euro, invece di 40,99 euro. Questa super offerta la trovi solo su Amazon che ti regala la consegna gratuita se sei un cliente Prime.

Logitech POP Mouse: tutto un altro mondo

Il Logitech POP Mouse Wireless è divertente perché permette di esprimere al meglio la tua personalità sulla scrivania e oltre. Grazie al pulsante superiore accedi al menu delle emoji per aggiungerle in modo pratico e veloce alle tue chat. Puoi anche decidere di personalizzarlo grazie all’app Logi Options+. Grazie alla sua tecnologia Wireless Bluetooth puoi collegare fino a un massimo di 3 dispositivi e passare dall’uno all’altro semplicemente premendo un pulsante.

Acquistalo adesso a soli 26,99 euro, invece di 40,99 euro. Questa super offerta è disponibile per tutti i clienti Prime. Iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.