Lavori online? Proteggiti e assicurati con Lokky

Spinto dal Covid-19, lo smart working sta prendendo sempre più piede. E, molto probabilmente, non si tornerà più indietro. Dunque, sta diventando sempre più necessario assicurarsi in formato digitale. E su questo puoi contare su Lokky.

Lokky, infatti, fa sapere di stare accelerando sulla cyber insurance e lancia una polizza per tutelare micro-imprese, professionisti e freelance dai crescenti tentativi di attacchi informatici, phishing e truffe.

Infatti, come riporta sempre la società sul proprio sito ufficiale, nell’ultimo anno l’uso di dispositivi personali e reti domestiche ha esposto le aziende a maggiori rischi di sicurezza e per il 49% di esse sono aumentati gli attacchi informatici.

Inoltre, l’uso massiccio dei dispositivi digitali ha facilitato ulteriormente l’accesso ai cyber criminali: già solo da febbraio ad aprile 2020, le campagne malware e phishing legate al Covid-19 sono cresciute da 5.000 a 200.000 a settimana.

Vediamo cosa offre Lokky.

La soluzione offerta da Lokky, in collaborazione con Vittoria Assicurazioni, è studiata per assicurare un intervento specifico su ogni tipologia di rischio, attraverso un’offerta assicurativa flessibile, personalizzata focalizzata su diverse aree di copertura.

Ecco quali sono i settori coinvolti:

Ecco come Lokky presenta il suo servizio per bocca del suo Ceo Paolo Tanfoglio:

Lo sviluppo delle nuove tecnologie ha costituito senz’altro una svolta senza precedenti nella vita di professionisti e imprese: basti pensare all’opportunità di connettersi, imparare, comunicare e compiere transazioni importanti con un semplice “click”, creando però una sovraesposizione di dati personali preziosissimi, non solo per i fruitori ma, soprattutto, per i criminali informatici. Per questo abbiamo deciso di offrire, insieme a Vittoria Assicurazioni con cui ormai lavoriamo da un anno nel contesto dell’innovativo Vittoria hub, una soluzione che protegga il lavoro di imprenditori e professionisti da frodi, furti di dati e informazioni che possano minare lo sviluppo del business e la sua continuità