Lokky: proteggi la tua attività con una copertura 100% personalizzata

L’ambiente assicurativo, così come tanti altri aspetti della nostra vita, ha vissuto una notevole evoluzione negli ultimi anni.

La progressiva digitalizzazione, ha portato a molte comodità: di fatto, è possibile visionare, scegliere e aprire una polizza assicurativa in pochi minuti, semplicemente tramite smartphone.

Ciò non significa che tutti i servizi che si individuano online siano realmente affidabili. Il rischio principale è di non trovare una formula adatta alle proprie esigenze e di spendere una cifra eccessiva per ottenere una copertura..

Online o meno, infatti, la scelta di un’assicurazione resta sempre molto delicata e non va in alcun modo sottovalutata. In questo senso, esiste un intermediario assicurativo che facilità la ricerca di una copertura adeguata.

Lokky è una piattaforma che mira proprio ad eliminare questi limiti, proponendo soluzioni specifiche per qualunque tipo di attività, con ampio spazio di manovra lato personalizzazione e con costi a dir poco interessanti.

Con Lokky le assicurazioni online passano al livello successivo

Che si tratti di:

professionisti

edilizia

artigiani

medici, farmacisti e parafarmacisti

freelance

imprenditori nella ristorazione

e quant’altro, Lokky offre soluzioni in grado di proteggere il lavoratore nel miglior modo possibile, rendendo le sue attività lavorative meno stressanti.

Al 100% digitale e made in Italy, questo servizio consente di lavorare tramite un algoritmo collaudato per generare un piano assicurativo su misura, perfetto per il contesto specifico. Ciò non è solo fruttuoso per quanto concerne la copertura, ma si ripercuote positivamente anche con i costi, evitando clausole inutili.

In meno di 10 minuti, conti alla mano, è possibile avere tra le mani un piano assicurativo completo. Lokky, poi, permette di gestire tutto online, evitando qualunque tipo di attesa, coda o perdita di tempo.

