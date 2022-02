LOL 2, dal 24 febbraio in streaming: and the winner is...

Ebbene si, titolo acchiappaclick. Perché non sapremo in verità chi ha vinto LOL 2 fin quando non sarà andata in onda l’ultima puntata. Acchiappaclick perché dobbiamo proporvi il link che vi consentirà di vedere questo attesissimo appuntamento, ariete della produzione Prime Video in Italia. LOL 2, infatti, sarà disponibile solo in streaming, a partire da domani, in esclusiva sulla piattaforma Amazon.

Per poter vedere LOL 2, infatti, bisogna essere semplicemente abbonati Amazon Prime, cosa che costa soli 36 euro annui (mettendo nel pacchetto anche le spedizioni gratuite per gli acquisti sul marketplace), ma che per il primo mese è gratis: chi non è ancora abbonato può semplicemente cliccare qui, cancellarsi entro il primo mese e non aver sborsato un solo euro.

LOL 2: il vincitore è tra questi

La prima stagione di LOL è stata un successo andato forse anche oltre le stesse attese degli autori. Non si tratta di un format originale (e lo si può infatti trovare anche tra le produzioni di altri Paesi), ma la versione italiana è stata innegabilmente di alto profilo grazie alle performance di alcuni dei partecipanti. Il cast di questa nuova edizione è stellare ed è tutto riassunto nella sigla ufficiale:

LOL 2 è disponibile esclusivamente in streaming, solo su Prime Video. La prima assoluta è domani, giovedì 24 febbraio 2022. La regola è semplice: chi ride, è fuori. Eppure riusciresti a non ridere rinchiuso in una stanza per 6 ore con Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni?

Per chi si fosse perso la prima edizione, nel frattempo, ecco il riassunto di quanto accaduto un anno fa:

Chi ride è fuori. Se ancora non hai riso, puoi candidarti alla terza stagione: il prossimo vincitore a questo punto potresti essere tu.