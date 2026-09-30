Lola è il nuovo agente AI di viaggio di Booking.com

Booking.com ha annunciato Lola. È un agente AI che permette di organizzare un viaggio fornendo consigli personalizzati, informazioni sulla disponibilità e prezzi. Offre inoltre una funzionalità di prenotazione diretta. Può essere utilizzato anche per eventi e ristoranti. L’accesso è gratuito, ma esistono abbonamenti con vantaggi aggiuntivi e sconti.

Funzionalità di Lola

Lola è stato sviluppato dall’omonima azienda (sussidiaria di Booking Holdings), fondata da Steve Hafner e Paul English. L’agente AI risponde alle richieste dell’utente utilizzando le informazioni dei partner (ResX, BLADE, Aero, SeatGeek, GetYourGuide, Nuitee e Ten Group) e dei marchi del gruppo Booking (Booking.com, OpenTable, KAYAK, Priceline, Agoda e FareHarbor).

L’agente AI cerca disponibilità e prezzi in tempo reale, consentendo di confrontare le opzioni e prenotare direttamente nel corso della stessa conversazione. Il sistema comprende le richieste in linguaggio naturale, mantiene il contesto attraverso domande di approfondimento e impara a conoscere le preferenze di ciascun utente per personalizzare i suggerimenti futuri.

Come detto, Lola è gratuito (serve un account). Per ottenere alcuni vantaggi e sconti è necessario sottoscrivere l’abbonamento a Lola Plus (5 dollari/mese) e Lola VIP (25 dollari/mese) con vincolo di 12 mesi. Gli utenti possono accedere a tariffe alberghiere agevolate, priorità nella prenotazione di ristoranti, servizi aeroportuali, trasporti premium e servizio di concierge in tempo reale.

L’azienda sottolinea che i risultati di ricerca e i suggerimenti sono obiettivi e imparziali, quindi non sono influenzati da pagamenti da parte dei fornitori, posizionamenti in evidenza, pubblicità o sponsorizzazioni. Quasi tutti gli agenti AI, tra cui il recente Meta Muse, possono eseguire compiti simili, ma Lola è sicuramente più affidabile e specializzato.