Tempo di cambiare Aria in Lombardia, da oggi la sesta regione del Paese (dopo Sicilia, Marche, Abruzzo, Calabria e Basilicata) ad adottare la piattaforma di Poste Italiane per la prenotazione dei vaccini anti COVID-19. L’abbiamo messa alla prova e, almeno nella prima fase in cui viene stabilito l’appuntamento, tutto è filato liscio.

Prenotazione vaccini (75-79 anni) in Lombardia: la procedura

È possibile scegliere tra quattro modalità: telefonando al call center al numero verde 800-894545, inserendo la tessera sanitaria in uno degli sportelli ATM presenti in tutta Italia, chiedendo aiuto ai 4.100 portalettere che prestano servizio sul territorio oppure online. Abbiamo optato per quest’ultima, partendo dal sito dedicato.

In Lombardia, la campagna vaccinale consente ora di effettuare le prenotazioni anche ai cittadini di età 75-79 anni. Riceveranno la somministrazione a partire dal 12 aprile. Coloro nella fascia 70-74 anni potranno eseguire la procedura a partire dal 15 aprile e fissare un appuntamento per il 27 aprile (o date successive). Toccherà poi a quella 60-69 anni dal 22 aprile.

Vediamo come si fa. Una volta selezionata la fascia d’età, in questo caso 75-79 anni, è sufficiente inserire il numero della tessera sanitaria di venti cifre riportato nella parte posteriore della scheda e il codice fiscale (punto 1). Poi selezionare provincia, comune e CAP, inserendo il numero di telefono necessario per la ricezione dei messaggi (punto 2).

Spuntare la casella in cui si afferma di non aver effettuato altre prenotazioni per la somministrazione del vaccino (punto 3), dopodiché scegliere data e luogo dell’appuntamento (punto 4).

Si riceve così un primo SMS (punto 5) contenente il codice OTP da inserire sul sito (punto 6) per completare l’operazione.

Compare dunque il codice della prenotazione accompagnato da un QR (punto 7) e un riepilogo dei documenti di cui prendere visione nonché dell’appuntamento (punto 8).

Si riceve infine un secondo SMS con il riepilogo delle informazioni utili per presentarsi pronti e minuti di tutto all’appuntamento per la somministrazione.

Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, complice l’elevato numero di richieste al sito, ci si deve mettere in coda e attendere.

Aggiornamento (02/04/2021, 09.47): la coda del primo mattino sembra essere stata smaltita in fretta, in questo momento si accede subito alla prenotazione.