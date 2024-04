Loot: dove guardare gli episodi della seconda stagione della serie

Sono disponibili i primi episodi della seconda stagione di Loot, un’apprezzata serie comedy creata da Matt Hubbard e Alan Yang. La prima stagione è andata in onda su Apple TV+ nel giugno del 2022. Oggi, invece, è tutto pronto per il rilascio della seconda stagione con i primi episodi che sono già disponibili, sempre su Apple TV+.

Per accedere al servizio di streaming di Apple è sufficiente seguire il link qui di sotto. Tutti i nuovi utenti hanno diritto a una settimana di prova gratuita, completamente priva di costi e di vincoli. Successivamente, sarà possibile continuare ad accedere al catalogo dei contenuti, in continua evoluzione, al costo di 9,99 euro al mese.

Per tutti i dettagli e per iniziare la visione di Loot senza costi aggiuntivi grazie alla prova gratuita basta seguire il link qui di sotto.

Il trailer della seconda stagione di Loot

Ecco il trailer ufficiale della seconda stagione di Loot:

Loot è su Apple TV+

La seconda stagione di Loot è disponibile su Apple TV+ (dove è anche possibile recuperare gli episodi della prima stagione). In totale, è prevista la pubblicazione sulla piattaforma di 10 episodi. Il primo episodio (un doppio episodio, in realtà) è stato pubblicato la scorsa settimana mentre questa settimana è arrivato quello successivo. Nelle prossime settimane è prevista la pubblicazione di un episodio a settimana, fino alla puntata finale, in programma il prossimo 29 di maggio.

Come detto in precedenza, per guardare Loot è necessario collegarsi ad Apple TV+. Per tutti i nuovi utenti è possibile registrarsi al servizio usufruendo della prova gratuita di 7 giorni (poi 9,99 euro al mese, senza alcun obbligo o vincolo). Per tutti i dettagli basta seguire il link riportato qui di sotto. Basterà collegarsi con il proprio ID Apple (o crearne uno) per iniziare la visione.