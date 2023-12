L'opera d'arte LEGO Hokusai è in sconto di 20€ su Amazon!

Il set LEGO Art Hokusai “La Grande Onda” offre un’esperienza artistica senza precedenti, permettendoti di ricreare una delle opere più iconiche al mondo con i suoi 1.810 pezzi. Questo straordinario set consente di costruire l’opera personalizzabile in sei differenti varianti.

La costruzione di questo set LEGO Art è un momento di puro relax. I mattoncini LEGO, di alta qualità, si assemblano con facilità e le istruzioni sono affiancate da un libretto illustrato che fornisce approfondimenti sull’opera di Hokusai, arricchendo l’esperienza.

Con ben sei opzioni di personalizzazione, il set LEGO Art Hokusai “La Grande Onda” offre la libertà di scegliere i colori dei mattoncini secondo le preferenze individuali. Inoltre, la creazione può essere completata con una cornice o un gancio per appenderla alla parete.

Una volta assemblato, il set diventa un capolavoro artistico che può essere esibito con orgoglio in casa o in ufficio. Rappresenta un regalo straordinario per gli appassionati d’arte e coloro che apprezzano i quadri giapponesi o le terre nipponiche a 360 gradi.

Il colore dei mattoncini può essere scelto in base allo stile dell’ambiente in cui viene collocato, quindi risulterà perfetto in ogni ambiente!