L'Orchidea LEGO è in FORTE SCONTO su Amazon!

Hai il pollice verde ma ami anche i mattoncini LEGO? Grazie all’offerta Amazon potrai conciliare queste tue passioni. Sì, perché il set LEGO Icons Orchidea crolla in offerta a soli 37,89€! Si tratta di un ribasso interessante se pensiamo che originariamente il costo si aggira sui 49,99€.

Tutte le caratteristiche del set LEGO

Con 608 pezzi a disposizione, avrai l’opportunità di creare un modello elegante e autentico, ricco di dettagli che catturano la bellezza e la grazia dell’orchidea. Ammira i sei fiori principali, i due boccioli, le cinque foglie e le due radici, tutti realizzati con la massima cura per donare vita a questa splendida pianta LEGO.

Le opzioni di personalizzazione sono vaste dato che potrai ruotare gli steli, i fiori, le radici e le foglie per creare una composizione unica, in grado di riflettere il tuo gusto e la tua personalità.

Con una altezza imponente di 39 centimetri, l’orchidea LEGO diventa un autentico complemento d’arredo per la tua casa o l’ufficio. Il vaso blu e gli elementi LEGO marroni ricreano con precisione il mix di cortecce naturali in cui solitamente cresce una vera orchidea.

Questo set rappresenta un regalo perfetto per gli amanti del design e della natura, offrendo un oggetto che durerà nel tempo e che sarà sempre apprezzato per la sua bellezza. Inoltre, il set LEGO in questione non è solo un’aggiunta alla tua collezione, ma è anche parte della serie LEGO Botanical, una raccolta di set ispirati a piante e fiori della vita reale!

Costruisci questa fantastica orchidea LEGO e arricchisci la tua abitazione a soli 37,89€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.