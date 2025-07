La lotta al calcio pirata: il bastone e... il bastone

Da una parte ci sono AGCOM e Lega Serie A che celebrano i risultati raggiunti con Piracy Shield. Dall’altra la politica al lavoro per triplicare le multe comminate a chi sceglie pezzotto e IPTV per guardare il calcio pirata, ritenendo quelle attuali non abbastanza dissuasive. A questo si aggiungano i rincari delle piattaforme, per avere un quadro più completo. NOW ha appena annunciato un aumento del pass Sport. Così, in Italia, si combatte il fenomeno dello streaming illegale.

Abbonamenti più cari, multe più salate

Nessuno ha per ora pensato a percorrere un’altra via, quella che passerebbe dal tornare a rendere popolare lo sport più seguito nel nostro Paese, abbassando i prezzi e magari finendo per stimolare i tifosi e gli appassionati ad attivare un abbonamento. Insomma, il bastone e il bastone. Niente carota. Il calcio è di tutti rischia sempre più di rimanere un bello slogan da sfoggiare all’occorrenza.

DAZN, che ha appena cambiato il nome alle sue formule (per ora senza ritoccare le tariffe), chiede 44,99 euro al mese per il piano Full, ex Standard, proponendo uno sconto solo a chi accetta di sottoscrivere per un anno intero o di pagare in una sola tranche. Al suo debutto in Italia la spesa era 9,99 euro. Nel mezzo ci sono state nuove trattative per l’ottenimento dei diritti e, una volta allungate le mani sull’esclusiva per la maggior parte degli incontri, sono scattati i rincari.

Rischio autogol per la lotta al calcio pirata

Lo streaming illegale è una pratica da condannare, ma non siamo certi che innalzare le multe fino a 16.000 euro, come si sta valutando in Parlamento, possa in qualche modo spingere i tifosi a mettere mano al portafoglio per concedersi quello che, di fatto, è diventato un lusso. Puntare solo ed esclusivamente sul deterrente delle sanzioni, senza mettere in campo iniziative che possano incentivare un ritorno all’abbonamento, potrebbe rivelarsi il più classico dei boomerang. Un buco nell’acqua. O per restare in tema, un autogol. Il calcio è di tutti, quelli che se lo possono permettere.