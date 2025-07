Quanta pirateria ha bloccato Piracy Shield? Ce lo dice AGCOM

Questa settimana, AGCOM ha pubblicato la sua “Relazione annuale 2025 sull’attività svolta e sui programmi di lavoro”. Il documento si riferisce all’attività condotta dall’Autorità nel periodo compreso tra l’1 maggio 2024 e il 30 aprile 2025. C’è un’intera sezione dedicata a Piracy Shield, utile per capire quale sia la portata dell’azione di contrasto alla pirateria eseguita attraverso la piattaforma.

I numeri di Piracy Shield nella relazione AGCOM

Questi i numeri ufficiali: sono stati bloccati in totale 28.041 domini e 6.104 indirizzi IP, ritenuti responsabili della diffusione illecita di eventi sportivi trasmessi in live streaming. Si tratta in gran parte delle partite di calcio della Serie A (la Lega è direttamente coinvolta nel progetto) e degli altri campionati.

AGCOM specifica inoltre che sono stati impartiti ordini a grandi attori globali per la disabilitazione e la deindicizzazione di contenuti illegali . Il riferimento è a realtà come Google e al suo motore di ricerca, come reso noto il mese scorso, attraverso cui gli utenti individuano i link.

Sappiamo che il sistema di blocco approntato per Piracy Shield, a volte, ha messo nel mirino le risorse sbagliate, talvolta provocando disservizi a chi con la pirateria non aveva nulla a che fare. A questo proposito, l’Autorità dichiara che Solo una minima parte ha riguardato blocchi di indirizzi segnalati per errore dai titolari dei diritti e prontamente riabilitati .

Dal documento si apprende inoltre che, nel 2024, sono stati presentati due reclami contro le limitazioni applicate dalla piattaforma. Uno di questi ha portato allo sblocco della risorsa interessata, diffidando comunque la società responsabile dal rendere accessibili opere audiovisive protette dal diritto d’autore.

Altri contenuti pirata nel mirino della piattaforma