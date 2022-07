Lounge aeroportuali, come accedere gratuitamente

Nate nel 1939 a New York, le lounge sono tutt’oggi presenti negli aeroporti di tutto il mondo. A differenza delle sale d’attesa “standard”, nelle lounge è possibile immergersi nella tranquillità di una sala a misura di passeggero con poltrone, bar, riviste, tv, postazioni per computer e Internet gratuito. Per non parlare, poi, delle lounge extra lusso che includono perfino spa e zone fitness. Esistono due tipologie di lounge aeroportuali: quelle offerte dalle compagnie aeree e quelle pay-per-use.

Nel primo caso, possono accedervi solo i passeggeri in possesso di un biglietto in business class / first class, oppure chi possiede determinate membership o tessere frequent flyer. Nel secondo caso, invece, l’ingresso è garantito dietro il pagamento di un ticket. In realtà esiste un altro modo per accedere alle lounge pay-per-use: se sei titolare di una carta Visa Crypto.com oppure di un conto Hype Premium puoi ottenere l’accesso gratuito ad alcune sale vip in tutto il mondo.

Accesso alle lounge aeroportuali con Crypto.com

L’accesso alle lounge aeroportuali LoungeKey è uno dei vantaggi offerti dalle carte Visa Crypto.com in metallo premium. Sono disponibili più di 1.100 lounge in oltre 500 aeroporti e l’accesso è gratuito per i titolari di carte Obsidian. Icy White, Frosted Rose Gold, Jade Green e Royal Indigo. Non c’è bisogno di nient’altro per usare la lounge: bastano la tua carta Crypto.com e la carta d’imbarco.

Per ottenere l’accesso alle lounge aeroportuali LoungeKey segui questi passaggi:

Attiva la tua carta Visa Crypto.com, una volta ricevuta Abilita l’utilizzo internazionale (Vai su Carta > Icona carta nell’angolo in alto a destra > Impostazioni carta) Attiva LoungeKey completando la registrazione online (tramite i link sottostanti) Avere un saldo sufficiente sulla carta Visa Crypto.com per coprire la transazione di convalida della carta (vedi sotto) Presenta la tua carta Visa Crypto.com e la carta d’imbarco all’arrivo nella lounge. Ottieni l’accesso alla lounge dichiarando di essere un cliente LoungeKey.

Puoi usufruire dell’accesso a LoungeKey anche senza dover presentare la tua carta fisica. Sull’app troverai un codice QR per accedere alla lounge: il personale di LoungeKey scansionerà il tuo codice QR alla reception per convalidare la tua iscrizione.

Se vuoi saperne di più su Crypto.com, ne abbiamo parlato in modo approfondito qui. Se invece vuoi iscriverti e richiedere una delle carte, puoi farlo cliccando questo link.

Accedere alle lounge aeroportuali con Hype Premium

Anche Hype Premium sfrutta il programma LoungeKey per abilitare i suoi utenti all’accesso esclusivo a più di 1.100 lounge aeroportuali in tutto il mondo, indipendentemente dalla linea aerea o dal tipo di biglietto che possiedi. Inoltre, con Hype Premium hai anche il fast track gratuito negli aeroporti di Fiumicino, Linate, Venezia, Olbia e Catania.

Per accedere alle lounge è prima necessario iscriversi al programma LoungeKey. Scarica l’app LoungeKey dallo store che preferisci o vai sul sito ufficiale (clicca qui) Inserisci i dati richiesti della tua carta HYPE Premium e verifica che sia abilitata per l’iscrizione al programma Ottieni il QR Code con i dati della registrazione da mostrare quando accedi alle lounge.

Terminata la registrazione al programma, potrai rilassarti in una delle “oasi” di pace dell’aeroporto in cui ti trovi. Per accedere ti basta Mostrare il QR Code generato dall’app LoungeKey e avere a portata di mano la carta d’imbarco del tuo viaggio e un documento d’identità valido. Ogni visita è soggetta a una tariffa agevolata di 28€ a persona, che sarà addebitata sulla tua carta nei giorni successivi. Puoi accedere gratuitamente alle lounge aeroportuali di Milano Linate, Olbia e Catania.

Il conto Hype Premium è disponibile al prezzo di 9,90 euro al mese e include altri vantaggi esclusivi, come il pacchetto assicurativo per viaggi che include la copertura delle spese mediche, il rimborso smarrimento bagaglio e il rimborso per ritardo del volo: molto utile in questo periodo di cancellazioni e scioperi aerei.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.