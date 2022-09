Lucca Comics & Games: vinci un buono Amazon da 50€

Anche quest’anno, Amazon è l’e-commerce ufficiale di Lucca Comics & Games. È già online la sezione dedicata alla manifestazione, un Geek Store che apre oggi i battenti proponendo offerte esclusive e un’ampia selezione di giochi, fumetti, videogiochi, collezionabili e molto altro ancora.

Amazon Comics Award torna per Lucca Comics & Games 2022

Torna anche l’iniziativa Amazon Comics Award che permette di vincere un buono dal valore di 50 euro. Tutto ciò che bisogna fare per provarci è collegarsi al sito dedicato e selezionare la copertina del fumetto che si ritiene possa risultare il più amato dai lettori. Per farlo, ci sarà tempo fino all’1 novembre 2022, l’estrazione avverrà a sorte.

A proposito del Geek Store, debutta oggi in Italia, ma non solo: da quest’anno diventa internazionale, aprendo anche ai clienti di Francia, Inghilterra, Spagna e Germania. Sono presenti tra le altre cose novità editoriali, gadget e DVD.

Il tema scelto per l’edizione 2022 di Lucca Comics & Games è La Speranza. A realizzare il poster, Hope, è stato l’artista Ted Nasmith già al lavoro sulle illustrazioni delle opere di J. R. R. Tolkien. Rimandiamo al sito ufficiale per tutti i dettagli sulla collaborazione. Ricordiamo infine che il festival andrà in scena nella città toscana dal 28 ottobre all’1 novembre, mentre le mostre apriranno già il 15 ottobre.