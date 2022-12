Luce e gas: come risparmiare facilmente con l'offerta Sorgenia

La priorità per gli italiani in questo periodo è risparmiare facilmente sulle bollette di luce e gas. Ma con chi è possibile?

Con Sorgenia, che offre le soluzioni più interessanti. Ovviamente, prima di scegliere, è opportuno considerare le abitudini di consumo personali.

Ad esempio, le offerte di gas e luce del mercato libero a tariffa monoraria sono perfette per coloro che vive spesso in casa, sia di giorno che di notte, in quanto prevedono un prezzo che rimane invariato a ogni ora.

Invece, le tariffe biorarie sono adatte per coloro che vivono la propria casa esclusivamente di sera e nei weekend e, quindi, necessitano di tariffe diverse per ogni fascia oraria.

Siccome il prezzo delle materie prime ha subito una enorme impennata negli ultimi mesi, la maggior parte dei consumatori ha iniziato ad affidarsi alle offerte di luce e gas a prezzo indicizzato, che segue l’andamento del mercato.

Come risparmiare facilmente con l’offerta luce e gas di Sorgenia

Per consentire ai consumatori italiani di risparmiare facilmente, Sorgenia propone l’offerta Next Energy Sunlight da attivare in questa pagina.

L’energia elettrica proviene da fonti rinnovabili al 100%, con uno sconto in bolletta fino a 120 euro, a cui potrebbero aggiungersi ulteriori 60 euro se si decide di attivare il servizio fibra ottica del gestore.

Chi aderisce a questa offerta, otterrà in cambio il servizio Beyond Energy, tramite il quale si potranno monitorare i consumi domestici.

Inoltre si aiuterà l’ambiente, adottando 5 mq di foresta, ottenendo anche uno sconto fedeltà che aumenta nel tempo.

Per quanto riguarda le tariffe di Sorgenia, i prezzi indicizzati della fornitura di energia elettrica sono i seguenti:

FEE per il primo anno di 0,01 euro/kWh e per i successivi anni di 0,041 euro/kWh;

euro 91,20/POD/annui per il servizio commerciale;

euro 0,3124/kWh (PUN + 0,01 euro/kWh).

Invece, i prezzi indicizzati per il gas sono i seguenti:

FEE per il primo anno di 0,25 euro/Smc e per i successivi anni di 0,261 euro/Smc;

euro 91,20/POD/annui per il servizio commerciale;

euro 1,44704/Smc (PSV + 0,25 euro/kWh).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.