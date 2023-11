LuceClick Verde: l'offerta di E.ON per l'energia a prezzo bloccato

LuceClick Verde è l’offerta di E.ON disponibile esclusivamente online che si rivolge ai consumatori attenti all’ambiente garantendo che l’elettricità provenga interamente da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

L’offerta LuceClick Verde fissa il prezzo della componente energetica per 12 mesi, offrendo ai clienti una tariffa stabile in mezzo a condizioni di mercato fluttuanti. Il prezzo della fornitura energetica è fissato a 0,1701 euro per kWh, escluso le perdite di rete.

Scopri l’offerta LuceClick Verde di E.ON

È previsto un corrispettivo di commercializzazione e vendita di 108 euro per punto di prelievo all’anno e un corrispettivo per il mercato di capacità determinato da E.ON, pari a 24 euro per punto di prelievo all’anno.

Oltre ai costi direttamente legati a E.ON, i clienti devono tenere conto di altre voci indipendenti dal fornitore presenti in bolletta. Queste includono oneri di regolazione, trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema e imposte.

In vista del passaggio obbligatorio dal mercato di maggior tutela al mercato libero di energia e gas previsto per il 2024, E.ON presenta una proposta di fornitura di energia elettrica pensata per adattarsi ai modelli di consumo e alle preferenze individuali. La società facilita anche una varietà di servizi in base alle esigenze dei clienti, come il cambio dell’intestatario contemporaneamente al cambio fornitore, che include una tariffa amministrativa di 25,88 euro al distributore locale. Se si desidera semplicemente cambiare il proprio attuale fornitore di energia elettrica, la procedura è gratuita e può essere completata in circa 45 giorni lavorativi. Per nuove attivazioni o subentri in un punto di prelievo inattivo, c’è una tariffa amministrativa di 25,88 euro e un ulteriore corrispettivo commerciale di 23 euro a E.ON, con un servizio entro 7 giorni lavorativi.

Tra i vantaggi offerti da E.ON, c’è anche la possibilità per i clienti di ricevere fino al 15% di bonus in bolletta, per gli acquisti effettuati in categorie di prodotti specifiche su Amazon.it tramite il link disponibile nell’area clienti del sito E.ON.

In più, grazie al suo programma refferal, E.ON Amico New, E.ON permette di ottenere 30€ di bonus in bolletta per ogni fornitura attivata da un amico, fino ad un massimo di 480€. Mentre ogni amico ottiene 30€ per ogni offerta dedicata sottoscritta.

Per conoscere l’offerta completa di E.ON clicca qui.