Luci solari, risparmio TOTALE: ecco come

Un cortile da presidiare, un passaggio da illuminare, un portone al quale facilitare l'accesso: spesso e volentieri il problema più gravoso è cablare i punti luce che vi si vogliono portare, perché cavi, tubi e manodopera rappresentano gran parte del costo complessivo. La soluzione è però al tempo stesso conveniente ed estremamente semplice. Adottare luci da giardino solari, infatti, consente di risparmiare completamente i costi di manodopera e impiantistica, di ridurre i rischi di un punto luce esposto alla pioggia e di avere a portata di mano una soluzione che è possibile calibrare a piacimento.

Ecco perché questa soluzione Litom può togliere le castagne dal fuoco a molti, sorprendendo sul prezzo e sul risultato.

Nessun lavoro, nessun costo, nessun onere

Quanto costa tutto ciò? Appena 16,99 euro per avere due punti luce a disposizione. 19,99 euro è il prezzo scontato del bundle, 3 euro è il taglio ulteriore garantito dal coupon disponibile. Ma il risparmio è ben più ampio di quanto non possa sembrare a prima vista.

Attenzione, perché non si tratta di punti luce semplici: l'accumulatore è interno, il pannello fotovoltaico di ricarica è incluso e la luce led garantisce piena visibilità con consumi minimi. Il risultato è un punto luce sempre attivo, in grado di attivarsi al semplice passaggio e tale da consentire lunga autonomia anche quando il sole non può garantire lunghe esposizioni.

Lo sconto e il coupon sono bazzecole rispetto a quel che è possibile risparmiare con una soluzione come quella offerta da Litom. Il sensore di passaggio, i cavi e la manodopera comporterebbero infatti un onere minimo di 200 euro (in base alle tratte da percorrere ed alla difficoltà delle stesse), mentre con 16,99 euro è possibile risolvere completamente il problema. Costo in bolletta? Zero, ovviamente.