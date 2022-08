Luminar Neo: l'alternativa (con IA) a Lightroom

Tra le migliori alternative ad Adobe Lightroom c’è Luminar Neo, un innovativo software di fotoritocco semplice ed intuitivo che permette agli appassionati (fotografi o aspiranti tali) di realizzare lavori professionali attraverso tool basati sull’intelligenza artificiale. Tre le promozioni attive: la versione base del programma, che include anche dieci preset, si trova a 79,95 euro; quella più avanzata a 129,90 euro, con pacchetto HDR e preset gratuiti. Infine c’è la versione completa a 168,90 euro, che offre uno sconto sull’abbonamento a Luminar X.

Luminar Neo è un software sviluppato da Skylum che presenta un motore modulare. Ciò contribuisce a distribuire in modo uniforme il carico e ottenere un’elaborazione più rapida delle immagini. Così è possibile applicare tanti effetti e tool senza perdite di prestazioni. Gli strumenti disponibili sono moltissimi, da quelli base agli esclusivi di Luminar.

È possibile, ad esempio, rimuovere automaticamente punti di polvere o le linee elettriche in uno scatto, mascherare oggetti, illuminare una scena, collage, effetti con doppia esposizione, livelli. Luminar Neo è disponibile come applicazione standalone o plugin da integrare ad Adobe Photoshop e Adobe Lightroom Classic. Se invece cerchi un programma completo con licenza a vita, ottieni eccellenti sconti grazie alla promozione in corso, disponibile a questo link.

