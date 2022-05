Luna 2.0, subito un passo falso: -75%

Il nuovo Luna è ufficialmente nato su Bybit, il primo exchange a supportarne le compravendite online. Do Kwon ha tagliato il nastro dopo giorni di lavoro sul nuovo sistema Terra e dopo i proclami con cui si è inteso costruire il nuovo ciclo dopo il tracollo dei token precedenti. I segnali erano incoraggianti: vari gli endorsement positivi, variegato il supporto da parte degli exchange.

Le buone notizie, però, sono durate poche ore: il tempo di arrivare ufficialmente sui listini e immediatamente il nuovo Luna è subito crollato.

Luna 2.0, immediato -75%

La partenza è avvenuta su quotazioni vicine ai 18 dollari. Immediatamente c’è stato un picco di acquisti che hanno portato il valore a sfiorare i 20 dollari, ma è stato il prematuro canto del cigno di questo rumoroso rilancio: nel giro di pochissime ore si è avuta una caduta a quota 14 dollari, quindi a 8 dollari, infine alla quota pressoché stabile tra 4 e 6 dollari.

Nel giro di una notte, insomma, il nuovo Luna ha già perso il 75% del proprio valore e quel poco di credibilità che tentava di ricostruirsi dopo il fallimento antecedente. Il timore è che il tramonto sia arrivato prima dell’alba, insomma, sebbene un progetto simile non possa certo essere giudicato nel giro di una sola notte dopo quel che è accaduto nelle settimane scorse.

Seguire l’andamento di Luna nelle prossime settimane sarà doveroso per capire dove vada (nel bene e nel male) un progetto che tanta attenzione aveva raccolto nei mesi passati, ma è chiaro come una partenza di questo tipo non possa che allontanare le speranze di quanti avevano perso denaro con la versione 1.0 e che nella nuova release non vedono ora fondamenti tali da poter supportare quotazioni in rialzo.

Non ora, non subito, insomma. E forse mai più. A breve ulteriori exchange quoteranno la valuta partendo da questo nuovo floor ribassato ( Binance tra questi, con ambizioni speciali sul tema) ed il nuovo ciclo di Terra Luna entrerà così nel vivo.

